Ночной удар РФ по Запорожью: разрушен объект гражданской инфраструктуры, повреждены дома и авто

23 сентября, 09:17
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Последние недели войска РФ обстреливают Запорожье практически ежедневно (Фото:Александр Старух/Telegram)

Последние недели войска РФ обстреливают Запорожье практически ежедневно (Фото:Александр Старух/Telegram)

В результате ударов войск РФ по Запорожью в ночь на пятницу, 23 сентября, пострадала гражданская инфраструктура города, три человека получили ранения.

Об этом сообщил секретарь горсовета, и.о. мэра города Анатолий Куртев в Telegram.

«В результате ночных ударов по Запорожью пострадала гражданская инфраструктура города. К настоящему времени известно о семи поврежденных домах, в которых вылетели стекла», — отметил он.

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По словам Куртева, в результате атак российских оккупантов есть пострадавшие. Их количество он не уточнил.

https://www.youtube.com/watch?v=NENX_4Qk2BU

Куртев призвал местных жителей, дома которых получили повреждения в результате обстрелов, обращаться за помощью к власти.

Позже глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем Telegram добавил, что в результате обстрелов войск РФ три человека пострадали. Они госпитализированы с легкими травмами.

Также он уточнил, что разрушен объект гражданской инфраструктуры, повреждены дома и автомобили вокруг него.

Одна из ракет оккупантов попала в стройку вблизи города в Запорожском районе. Пострадавших нет.

В ночь на 23 сентября РФ выпустила по Запорожью около десяти снарядов. В последние недели город и населенные пункты Запорожской области обстреливаются практически ежедневно.

22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью девять ракет, одна из них попала в отель в центральном парке. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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