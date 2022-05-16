Россия нанесла удары по Донецкой области Градами, ракетами и авиабомбами: шесть человек погибли, 12 ранены, есть значительные разрушения

16 мая, 10:14
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Оккупанты за сутки атаковали десять населенных пунктов Донецкой области (Фото:НПУ)

Оккупанты за сутки атаковали десять населенных пунктов Донецкой области (Фото:НПУ)

За минувшие сутки Россия атаковала десять населенных пунктов в Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Как сообщили в Нацполиции, оккупанты применили против мирного населения авиацию, танки, тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня Град и Смерч, а также ракеты.

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Под атаками россиян оказались Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброво, Бахмутское.

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В результате обстрелов погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения.

Разрушены 36 гражданских объектов — жилые дома, мечеть, завод, кафе и объекты критической инфраструктуры.

https://www.facebook.com/don.gunp/posts/2833031423659960

Военные преступления России задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не прекращают ведение наступательных действий на востоке Украины, основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении.

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На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении после нанесенных потерь враг отошел на ранее занятые позиции.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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