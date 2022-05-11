Украина восстановила контроль над 1200 км границы в Киевской, Черниговской и Сумской областях — ГПСУ

11 мая, 16:49
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Украинские пограничники (Фото:НВ)

Украинские пограничники (Фото:НВ)

Украина восстановила контроль на участке границы протяженностью 1200 километров, из которых две трети — граница с Россией. Об этом сообщил директор департамента охраны госграницы Госпогранслужбы Леонид Баран во время пресс-конференции в Медиацентре Украина-Укринформ.

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«Госпогранслужба в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей… вышла на участки ответственности. Восстановлен контроль на участке границы протяженностью почти 1200 км, две трети из которых — граница с РФ. Однако опасность остается, поэтому классических мер охраны границы [недостаточно]. Сейчас продолжаются мероприятия по детальной проверке местности, оборудуются дополнительные посты и другие места для несения службы», — сказал он.

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Баран напомнил, что самая напряженная ситуация сейчас в Донецкой и Луганской областях, российские оккупанты продолжают штурм и пытаются установить контроль. Ситуация на границе с Беларусью контролируемая, Госпогранслужба учитывает информацию о возможном направлении белорусских сил спецопераций к границе и принимает меры. На Приднестровском сегменте границы с Молдовой ситуация напряженная.

https://www.youtube.com/watch?v=UIIBGpHXxsI&t=1515s

Представитель ГПСУ добавил, что использование Россией оккупированного Приднестровья и территории Беларуси для дальнейшей эскалации не исключено, но на этих направлениях пограничники вместе с Силами обороны Украины принимают все меры для защиты границы.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Беларусь Молдова Госпогранслужба Украины Приднестровье Украинско-российская граница Украинско-белорусская граница Война России против Украины

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