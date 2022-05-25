В Лисичанске в братской могиле похоронены 150 человек — Гайдай

25 мая, 22:29
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Российские оккупанты уничтожают населенные пункты в Луганской области (Фото:Сергій Гайдай / Facebook)

Российские оккупанты уничтожают населенные пункты в Луганской области (Фото:Сергій Гайдай / Facebook)

В Лисичанске полицейские хоронят в братской могиле людей, погибших в результате российских обстрелов. В одной могиле похоронены 150 человек, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

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По словам Гайдая, родственники смогут провести перезахоронение после войны. Им выдают документы, на основании которых потом можно будет получить свидетельства о смерти.

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«В Луганской области полицейские заменили похоронные бюро. В Лисичанске в одном из районов в братской могиле похоронены 150 человек. Сейчас полиция Луганской области подменяет многие службы, в частности, была специально сформирована похоронная команда. Полицейские выезжают на места гибели в результате обстрелов или естественной смерти граждан и проводят захоронения людей в братской могиле», — написал он.

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Глава ОВА заявил, что по состоянию на 25 мая российские оккупанты захватили около 95% Луганской области. Они уничтожают украинские населенные пункты и не прекращают обстрелы жилых кварталов.

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https://www.youtube.com/embed/OppsXZ04fDU
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Лисичанск Братская могила Сергей Гайдай Массовые захоронения Война России против Украины

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