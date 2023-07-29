Удары по складам в Крыму важнее, чем по Керченскому мосту — экс-командир роты батальона Айдар 29 июля, 08:06 Детонация боеприпасов на складе оккупантов в Кировском районе Крыма, 19 июля 2023 года (Фото:REUTERS)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал, почему последние удары по складам боеприпасов в оккупированном Крыму важнее, чем удар по Керченскому мосту 17 июля 2023 года.



«Удар по Крымскому мосту в этот раз имел гораздо больше политическое и психологическое значение, потому что взорвать удалось пока что его автомобильную часть. Основные военные грузы (и БК, и техника) возятся по железнодорожной части Крымского моста, а не по автомобильной», — сказал Дикий в эфире Radio NV.

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По его словам, наибольшее влияние на логистику россиян после удара по Крымскому мосту имело перенаправление россиян, которые приезжали отдыхать в оккупированный Крым, несмотря на угрожающую ситуацию, маршрутом через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь.

«Крымский мост еще надо доработать, нам нужна именно железнодорожная его часть. А вот крымские склады имеют очень большое значение», — добавил экс-командир роты батальона Айдар.

Дикий объяснил, что за последние дни в Крыму «вынесли» четыре очень больших склада.

«Очень большие — в армейской терминологии это склады армейского уровня, не дивизионные, не бригадные, а это склады, которые должны хотя бы в течение месяца обеспечивать целую общевойсковую армию. И вот как минимум четыре таких склада мы вынесли только за последнюю неделю. Вот это уже то, что должно отразиться буквально прямо сейчас именно на ситуации на их фронте», — рассказал он.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут полностью восстановить его до конца 2023 года.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

За прошлую и эту недели в Крыму было несколько попаданий в склады с боеприпасами. 19 июля на полигоне возле Старого Крыма горел и взрывался более суток склад боеприпасов армии РФ. 22 июля после взрывов возле поселка Октябрьское, расположенного примерно в 43 км от Симферополя, оккупанты заявили о «детонации на складе боеприпасов». А 24 июля гауляйтер Сергей Аксенов заявил о попадании под Джанкоем. 26 июля сообщалось, что в оккупированном Крыму шестеро российских военных были ранены в результате удара по ремонтному батальону.

