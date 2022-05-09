В результате авиаудара по школе в Белогоровке погибли два волонтера из Закарпатья — глава Луганской ОВА 9 мая, 08:42 Цей матеріал також доступний українською Назар Дичук и Дмитрий Быць с начала войны помогали с эвакуаций жителей с Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В результате авиаудара по школе в Белогоровке Луганской области погибли два закарпатских волонтера Назар Дичук и Дмитрий Быць.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, волонтеры находились в школе вместе с местными жителями.

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Гайдай рассказал, что во время войны Дичук и Быць постоянно помогали с эвакуацией жителей региона.

«Они спасали людей каждый день, вывозили их в безопасность, доставляли гуманитарные грузы. В последнюю эвакуацию перед трагедией несколько дней назад в Белогоровку приехал эвакуационный транспорт, рассчитанный на 300 человек, тогда согласились ехать в безопасность только 49 человек. Автобусы уехали пустыми. Ребята тоже были на этом рейсе, а затем вернулись помогать», — добавил глава ОВА.

7 мая российские войска сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области, расположенном возле Лисичанска. Там от обстрелов прятались около 90 жителей.

Позже стало известно, что под завалами могли погибнуть около 60 человек.

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