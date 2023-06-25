В Херсонской области под обстрел попала беременная женщина, ранены двое мужчин
След от российского снаряда в Херсонской области (иллюстративное фото) (Фото:Полиция Херсонской области via Facebook)
В Херсонской области оккупанты обстреляли Антоновку и Бургунку, в результате чего были ранены двое мужчин. Также под обстрел попала беременная женщина.
Об этом сообщается в Telegram-канале Херсонской ОГА.
В Антоновке был ранен 29-летний мужчина, ему оказали помощь.
В Бургунке еще один мужчина получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Также под обстрел в этом населенном пункте попала беременная женщина. Медики оказывают ей помощь, чтобы предотвратить преждевременные роды.
Кроме того, россияне сбросили авиационные бомбы на Казацкое и Веселое, люди там не пострадали.
В ночь на 25 июня россияне обстреляли жилой дом в Херсоне. В результате этого погиб мужчина, под завалами оказалась женщина.