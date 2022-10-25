Ночью под Мелитополем прогремели семь мощных взрывов — мэр
Местные жители видели дым со стороны железнодорожного моста (Фото:ria-m.tv)
В ночь на вторник, 25 октября, под Мелитополем прогремели семь мощных взрывов.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.
По его словам, взрывы произошли в селе Светлодолинское Мелитопольского района, где находятся российские оккупанты.
«Местные жители насчитали около семи мощных взрывов. Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста», — отметил Федоров.
Он предположил, что ВСУ могли уничтожить еще один путь войск РФ для транспортировки своей техники.
Официальных данных, подтверждающих это, пока нет.
В Мелитополе периодически раздаются взрывы в местах скопления российских оккупантов, в частности, на аэродроме и на складах с боеприпасами.
По данным британской разведки, после повреждения Крымского моста Мелитополь стал важным узлом путей снабжения и местом базирования российской авиации.