Ночью под Мелитополем прогремели семь мощных взрывов — мэр

25 октября, 08:56
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Местные жители видели дым со стороны железнодорожного моста (Фото:ria-m.tv)

Местные жители видели дым со стороны железнодорожного моста (Фото:ria-m.tv)

В ночь на вторник, 25 октября, под Мелитополем прогремели семь мощных взрывов.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

По его словам, взрывы произошли в селе Светлодолинское Мелитопольского района, где находятся российские оккупанты.

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«Местные жители насчитали около семи мощных взрывов. Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста», — отметил Федоров.

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Он предположил, что ВСУ могли уничтожить еще один путь войск РФ для транспортировки своей техники.

Официальных данных, подтверждающих это, пока нет.

В Мелитополе периодически раздаются взрывы в местах скопления российских оккупантов, в частности, на аэродроме и на складах с боеприпасами.

По данным британской разведки, после повреждения Крымского моста Мелитополь стал важным узлом путей снабжения и местом базирования российской авиации.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мелитополь Война России против Украины

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