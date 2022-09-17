«Дым идет до сих пор». Ночью под Мелитополем горела военная база оккупантов — мэр 17 сентября, 08:44 Последствия серии взрывов в районе аэродрома Мелитополя в июле (Фото:РИА Мелитополь/Telegram)

В ночь на субботу, 17 сентября, под Мелитополем горела военная база российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram.

«Последствия курения оккупантов в непозволительных местах в действии. Сегодня в 4:00 минус одна вражеская военная база в Радивоновском заказнике в районе Молочного лимана», — написал он.

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Федоров добавил, что пожар очень мощный, дым идет до сих пор.

16 сентября был совершен ряд атак на представителей подконтрольных России оккупационных «администраций» на захваченных территориях Украины в нескольких областях.

В центре оккупированного Луганска ликвидирован фейковый «генпрокурор» так называемой ЛНР Сергей Горенко. В кабинете Горенко сработало взрывное устройство, в результате чего он получил серьезные ранения, от которых скончался в больнице. Кроме приспешника оккупантов, убита также его заместительница.

Во временно захваченном РФ Бердянске (Запорожская область) был убит «заместитель председателя» оккупационной администрации Олег Бойко. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, убита также жена Бойко Людмила, которая руководила подготовкой к псевдореферендуму о «присоединении» к РФ.

В центре временно захваченного Россией Херсона раздался мощный взрыв в районе здания Херсонской облгосадминистрации, захваченного российской армией. По некоторым другим данным, целью могло быть здание Апелляционного суда города.

В Мелитополе в последние дни гремят мощные взрывы, часть из них — в районе аэродрома, который заняли войска РФ.

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