«Полностью счет не сравняли». Под Лиманом и Купянском удалось частично отбить недавно захваченные оккупантами территории — журналист 2 августа, 14:13 Двое украинских военных и танк неподалеку от линии фронта в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Военный обозреватель Денис Попович в интервью Radio NV рассказал, что под Лиманом и Купянском удалось частично отбить недавно захваченные оккупантами территории, но не полностью «сравнять счет».

«Ситуация изменилась и там есть контрнаступление с нашей стороны. То есть нам удалось отбросить, ликвидировать тот прорыв, который был у оккупантов. Помним, там три поселка они заняли. И потом Вооруженные силы Украины опровергли эту информацию о том, что есть занятие этих поселков. То есть, сейчас да, действительно, возвращаем те позиции, которые были до начала наступательных действий российской армии. Частично возвращаем», — рассказал Попович Radio NV, комментируя информацию о наступлении оккупантов на Лиман и Купянск.

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Военный обозреватель отметил, что, тем не менее, говорить о том, что удалось «сравнять счет» нельзя.

«Но ситуация имеет уже такую обратную тенденцию. Но действительно сейчас российская армия не оставит это направление без своего внимания, скажем так. И есть информация о том, что они действительно накапливают свои войска как раз в направлении Боровой для того, чтобы попытаться повторить свое наступление. Поэтому там ситуация еще не закончилась. Надо ожидать дальнейших действий», — добавил он.

26 июля в ВСУ опровергли потерю трех населенных пунктов возле Купянска в Харьковской области.

21 июля спикер Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что войска РФ пытаются перехватить инициативу и вести наступательные действия на Лимано-Купянском направлении.



По его словам, за прошлые сутки российские оккупанты 908 раз обстреляли украинские позиции всеми типами и калибрами артиллерии, а также совершили 11 авианалетов. Это рекордный показатель атаки.

17 июля Череватый сообщал, что Россия стянула на Лимано-Купянское направление более 100 тысяч оккупантов