Под Изюмом сбили российский вертолет Ка-52 Аллигатор — видео 1 июня, 01:17 Цей матеріал також доступний українською Российский вертолет Ка-52 Аллигатор (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

Во вторник, 31 мая, украинские защитники из 93 бригады Холодный Яр сбили под Изюмом Харьковской области российский вертолет Ка-52 Аллигатор.

Война России против Украины — главные события 31 мая

«Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела. Данные об уничтожении Аллигатора подтвердила разведка», — сообщили украинские защитники.

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В бригаде отметили, что российские оккупанты постоянно пытаются атаковать украинские позиции с воздуха.

30 мая в Одесской области украинские военные сбили российский ударный вертолет Ми-35М.

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