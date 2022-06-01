Под Изюмом сбили российский вертолет Ка-52 Аллигатор — видео

1 июня, 01:17
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Российский вертолет Ка-52 Аллигатор (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

Российский вертолет Ка-52 Аллигатор (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

Во вторник, 31 мая, украинские защитники из 93 бригады Холодный Яр сбили под Изюмом Харьковской области российский вертолет Ка-52 Аллигатор.

Война России против Украины — главные события 31 мая

«Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела. Данные об уничтожении Аллигатора подтвердила разведка», — сообщили украинские защитники.

Видео дня

В бригаде отметили, что российские оккупанты постоянно пытаются атаковать украинские позиции с воздуха.

https://www.facebook.com/watch/?v=1167676987389691
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30 мая в Одесской области украинские военные сбили российский ударный вертолет Ми-35М.

https://www.youtube.com/watch?v=8T1E6kgfsA4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Изюм Харьковская область Вертолет Изюм-Харьков Война в Украине Война России против Украины

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