Силы ПВО сбили две ракеты оккупантов под Черкассами

5 мая, 09:59
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Украинская система ПВО обезвредила две ракеты РФ (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)

Украинская система ПВО обезвредила две ракеты РФ (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)

Вечером 4 мая украинская противовоздушная оборона сбила две ракеты российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

«Ночь прошла спокойно, несмотря на воздушную тревогу. В отличие от вечера накануне. Под Черкассами наша ПВО сбила две ракеты», — написал он в своем Telegram.

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Пострадавших нет.

Ночью Россия снова наносила ракетные удары по территории Украины. Пострадали центр и жилые районы Краматорска Донецкой области, оккупанты также обстреливали Николаев. В Киевской области в районе Броваров украинские военные сбили ракету противника.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   ПВО Черкассы Война России против Украины

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