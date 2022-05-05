Силы ПВО сбили две ракеты оккупантов под Черкассами
Украинская система ПВО обезвредила две ракеты РФ (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)
Вечером 4 мая украинская противовоздушная оборона сбила две ракеты российских оккупантов.
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Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
«Ночь прошла спокойно, несмотря на воздушную тревогу. В отличие от вечера накануне. Под Черкассами наша ПВО сбила две ракеты», — написал он в своем Telegram.
Пострадавших нет.
Ночью Россия снова наносила ракетные удары по территории Украины. Пострадали центр и жилые районы Краматорска Донецкой области, оккупанты также обстреливали Николаев. В Киевской области в районе Броваров украинские военные сбили ракету противника.
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