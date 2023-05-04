Битва за Бахмут: за сутки ликвидировано 133 окупанта еще 176 были ранены — Череватый 4 мая, 19:32 Украинский военный стреляет из станкового противотанкового гранатомета на линии фронта недалеко от Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что за сутки украинские защитники ликвидировали под Бахмутом 133 захватчиков, еще 176 были ранены.

В эфире телемарафона Череватый подчеркнул, что в Бахмуте сосредотачиваются атакующие усилия врага, и город остается главной целью оккупантов.

«За эти сутки 19 раз он атаковал наши позиции на этом направлении, 229 раз обстрелял разными системами и калибрами ствольной и реактивной артиллерии наши позиции, два авианалета совершил. Мы же во время отражения этих атак уничтожили 133 оккупанта, 176 получили ранения. Также была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Житель и две станции Стриж, две самоходные установки врага, две пушки-гаубицы, БМП и восемь полевых складов боекомплектов», — рассказал он.

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На уточняющий вопрос о том, удается ли российским войскам оперативно пополнять свои запасы, представитель Восточной группировки войск ВСУ заявил, что враг имеет запасы, но украинские военные каждый день пытаются их уменьшить. Череватый добавил, что использование устаревшей техники типа БМП-1 или БТР-60, танки Т-62 свидетельствует о том, что потенциал врага истощается.

Он выразил надежду, что российским войскам не удастся захватить Бахмут до 9 мая.

«Даже если стратегически смотреть, это уже выглядит несколько забавно, когда для такой крупнейшей страны мира главным трофеем на 9 мая будет взятие районного центра», — отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Ранее Череватый подтвердил информацию о 100 тысячах потерь оккупантов на Донбассе с декабря убитыми и ранеными.

1 мая представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме заявил, что, по оценкам США, в боях за Бахмут Россия потеряла 20 тысяч человек убитыми за последние пять месяцев. Общие потери страны-агрессора в этом направлении составляют 100 тысяч человек. Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года.

По состоянию на четверг, 4 мая, общие потери РФ превысили 192 тысяч военных.