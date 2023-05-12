В Бахмутском районе в результате артобстрела окупантов ранены трое полицейских — фото 12 мая, 18:00 В полиции опубликовали фото спасшего жизнь бронежилета и поврежденной рации (Фото:Національна поліція України via Telegram)

В Бахмутском районе в результате артобстрела российских войск были ранены трое украинских полицейских.

Об этом сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины.

В сообщении также опубликовано фото бронежилета, спасшего жизнь одному из полицейских, и поврежденной обстрелом рации.

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По словам спикера восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в Бахмуте ВСУ достигают одной из основных целей — уничтожают противника.

10 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что защитники Украины проводят эффективные контратаки на Бахмутском направлении, благодаря чему на некоторых участках фронта российские оккупанты отступили на дистанцию до 2 км.

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий сообщал, что оккупанты в Бахмуте больше не продвигаются, а украинские контратаки участились.

9 мая командир тактической группы Азов Андрей Билецкий сообщил, что украинские военные фактически полностью уничтожили 6-ю и 8-ю роты российской 72-й бригады во время наступательных действий под Бахмутом.

Первым 9 мая о бегстве 72-й ОМБр ВС РФ из-под Бахмута и «500 трупах» российских оккупантов заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин. Позже 3-я ОШБр ВСУ это подтвердила.