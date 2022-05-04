Россия снова обстреливает украинские города: в Черкасской области сработала ПВО, в Днепре повреждена ж/д инфраструктура 4 мая, 20:42 Цей матеріал також доступний українською Российская ракета (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Вечером 4 мая почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, появляется информация о взрывах в Днепропетровской, Черкасской областях и Запорожье.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Обновлено в 21:23. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.

Мэр Броваров Игорь Сапожко со ссылкой на подписчиков сообщил о взрывах в селе Требухов.

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Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил об обстреле центра города и призвал оставаться в укрытиях. Глава правления Укрзализныци Александр Камышин заявил, что ракетный удар был нанесен по железнодорожной инфраструктуре.

В Черкасской ОВА заявили, что взрывы, которые слышали в области, — это работа ПВО.

Также СМИ пишут о взрывах в Киеве и о том, что, по предварительным данным, работает ПВО. Появлялась информация о взрывах в Запорожье.

По состоянию на 20:30 воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины, кроме Херсонской.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 20:30 среды, 4 мая / Инфографика: alerts.in.ua

Вечером 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке российских оккупантов. В Командовании Воздушных сил сообщили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 выпустили около 18 ракет по нескольким областям Украины. В Укрзализныце сообщили о повреждении шести станций в центре и на западе Украины.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что заранее готовились к таким сценариям ракетных ударов и заранее разработали альтернативные логистические маршруты, а ущерб для пассажирских перевозок, бизнеса и сил украинской обороны минимизировали.

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