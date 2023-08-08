«Средств РЭБ больше, чем в России». Военный эксперт рассказал о трудностях уничтожения складов оккупантов на юге Украины 8 августа, 12:18 Взрывы на большом складе с боеприпасами в Кировском районе Крыма, 19 июля 2023 года (Фото:REUTERS)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в интервью Radio NV о трудностях уничтожения складов российских оккупантов на юге Украины.

В эфире Radio NV Мусиенко отметил, что в Крыму, кроме объектов достижимых для ударов украинских ракет и дронов, «есть подземные хранилища, определенные объекты, которые труднее доставать, которые были предусмотрены для хранения тактического ядерного оружия». Примером такого объекта он назвал объект под названием Феодосия-13, который Россия ремонтировала, восстанавливала и обеспечивала там хранение с 2015 года.

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Эксперт объяснил, что даже достижимые для ударов объекты нелегко поразить, поскольку враг создал эшелонированную систему ПВО.

«Сейчас уже была информация о том, что Россия могла и ядерное оружие, тактические ядерные боеголовки завезти на полуостров. Но не исключено, что они используют эти хранилища (для ядерных боеприпасов — ред.) сейчас под хранение других видов снарядов и боеприпасов», — сказал Мусиенко.

Эксперт также отметил, что украинские Силы обороны проводят системную работу по уничтожению объектов врага в Крыму.

«Мы, если не каждый день, то через день слышим новости о том, что либо были удары по каким-то объектам в Крыму, либо были попытки их нанести. Потому что и попытки — это тоже, скажем так, важно, потому что это свидетельствует о системности. Это свидетельствует о том, что украинские силы пытаются постоянно выявить наиболее защищенные участки врага. Так же, где больше всего сконцентрировано средств ПВО, как их обойти. Это тоже задача довольно сложная, которую надо решать, и потом поражают объекты», — отметил он.

Мусиенко добавил, что оккупанты наскладировали немало и на других оккупированных территориях на юге, и украинские войска достают там те склады, которые могут.

«Вы знаете, что юг сейчас по количеству средств радиоэлектронной борьбы, которые создают помехи как для дронов, так и иногда для ракет GMLRS, систем HIMARS, а также средств противовоздушной обороны, <...> прикрыт значительно лучше, чем территория России», — сказал эксперт.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Залужный отметил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

30 июля в минобороны страны-агрессора России заявляли, что оккупированный Крым «атаковали» сразу 25 беспилотников. По версии оккупантов, 16 из них «сбили».

Вечером 28 июля в Казачьей бухте во временно оккупированном Крыму взорвался склад боеприпасов российских войск. По данным украинской разведки, в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты РФ.

24 июля взрывы произошли на аэродроме в поселке Веселое под Джанкоем, а 22 июля — на аэродроме Октябрьское, где, по данным росСМИ, хранилось три тонны артснарядов врага.

