«Большого плацдарма не будет». Экс-командир роты батальона Айдар о боях возле Антоновского моста 4 июля, 18:41 Антоновский мост в Херсонской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV прокомментировал захват украинскими военными небольшого плацдарма на левом берегу Днепра возле Антоновского моста.

Как отметил Дикий в эфире Radio NV, украинские бойцы на этом плацдарме прикрываются Антоновским мостом.

«Действительно держатся наши ребята под Антоновским мостом и не только там. Но, собственно, конечную цель этой операции лично я не знаю. Потому что очевидно одно, к сожалению, большого плацдарма с переброской техники не будет. От этого себя россияне вполне обезопасили путем подрыва Каховской ГЭС», — сказал экс-командир роты батальона Айдар.

Видео дня

Он добавил, что россияне пошли на подрыв Каховской ГЭС именно ради того, чтобы обезопасить себя от того, что ВСУ такой плацдарм создадут.

«Тогда бы нам не удалось вообще проламывать эти три линии обороны на Запорожье, мы просто бы заходили за них сразу. Здесь не надо быть большим стратегом, достаточно посмотреть на карту. И фактически интрига была только в том, пойдут ли они на то, чтобы аж грохнуть плотину. К сожалению, пошли. И теперь, хотя вода спала, но воды в почве теперь миллионы тонн, это теперь болота, даже колесная техника там не пройдет, о гусеничной нет уже и речи. То есть, там теперь может действовать только легкая пехота, диверсионные подразделения, десантура. И вот они там сейчас активно действуют», — объяснил Дикий.

4 июля руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные продолжают контрбатарейную борьбу возле Антоновского моста, пытаясь выбить оккупантов РФ с позиций, откуда они могут наносить удары по правому берегу.

1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту, предположительно, применив ракету Искандер, в результате чего один из его пролетов упал.

2 июля Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что возле Антоновского моста продолжаются активные бои.

«Акцент на контрбатарейной борьбе, потому что особенности нашей линии фронта в этой зоне, действительно, в зоне реки Днепр. Ее русло несколько деформировано в результате той катастрофы, которую вызвали оккупанты, взорвав Каховскую плотину. Очень усложнена эта боевая работа», — сказала она.

3 июля Гуменюк заявила, что оккупанты пытаются вернуться на позиции в районе Антоновского моста, но ВСУ их зачищают.

Гуменюк добавила, что войска РФ пытаются оказать мощное сопротивление и увеличат количество обстрелов.