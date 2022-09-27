В Воздушных силах ВСУ объяснили большие потери авиации у войск РФ в последние дни 27 сентября, 15:58 За пять дней ВСУ сбили 15 единиц авиации РФ (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Большие потери боевых самолетов у войск РФ связаны с тем, что российские оккупанты привлекают все больше авиации вблизи линии фронта.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Это связано с тем, что наши войска в разных направлениях ведут контрнаступательные действия и противник привлекает все больше авиации именно на тех направлениях, которые близки к линии фронта», — отметил он.

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Игнат добавил, что речь идет о Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

«Соответственно, применяя авиацию, он приближается к линии столкновения и несет потери. Опыт наших ВСУ растет с каждым днем», — подчеркнул он.

Игнат добавил, что вражескую авиацию сбивают Воздушные силы, а также, военные сухопутных войск ПВО, десантно-штурмовых войск и сил ССО.

За последние пять дней ВСУ уничтожили 15 едини боевой авиации противника, из них восемь самолетов и семь вертолетов.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах ВСУ еще на нескольких направлениях, но не уточнил, где именно.



