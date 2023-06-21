Майор запаса ВСУ и военный аналитик объяснили, почему важно освобождение Пятихаток 21 июня, 20:06 NV Премиум Кадр из опубликованного главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным видео освобождения Пятихаток (Фото:Кадр видео Головнокомандувач ЗСУ via Telegram)

Майор запаса, ветеран войны против России Алексей Гетьман и военный аналитик и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин объяснили Radio NV, почему важно освобождение ВСУ Пятихаток.

В эфире Radio NV Гетьман рассказал, что Пятихатки были опорным пунктом РФ в регионе.

По словам майора запаса ВСУ, после освобождения Пятихаток украинским военным будет проще двигаться из них, например, в сторону Мелитополя.

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