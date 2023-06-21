Майор запаса ВСУ и военный аналитик объяснили, почему важно освобождение Пятихаток
Кадр из опубликованного главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным видео освобождения Пятихаток (Фото:Кадр видео Головнокомандувач ЗСУ via Telegram)
Майор запаса, ветеран войны против России Алексей Гетьман и военный аналитик и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин объяснили Radio NV, почему важно освобождение ВСУ Пятихаток.
В эфире Radio NV Гетьман рассказал, что Пятихатки были опорным пунктом РФ в регионе.
По словам майора запаса ВСУ, после освобождения Пятихаток украинским военным будет проще двигаться из них, например, в сторону Мелитополя.