Майор запаса ВСУ и военный аналитик объяснили, почему важно освобождение Пятихаток

21 июня, 20:06
NV Премиум
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Кадр из опубликованного главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным видео освобождения Пятихаток (Фото:Кадр видео Головнокомандувач ЗСУ via Telegram)

Кадр из опубликованного главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным видео освобождения Пятихаток (Фото:Кадр видео Головнокомандувач ЗСУ via Telegram)

Майор запаса, ветеран войны против России Алексей Гетьман и военный аналитик и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин объяснили Radio NV, почему важно освобождение ВСУ Пятихаток.

В эфире Radio NV Гетьман рассказал, что Пятихатки были опорным пунктом РФ в регионе.

По словам майора запаса ВСУ, после освобождения Пятихаток украинским военным будет проще двигаться из них, например, в сторону Мелитополя.

Видео дня

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Война России против Украины Пятихатки наступление ВСУ радио NV Игаль Левин

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