«Видимо, Пригожин не врет». Командир подразделения Terra рассказал, что дает возможность украинским войскам наступать под Бахмутом 21 мая, 09:55 Украинские военные под Бахмутом, 18 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Командир подразделения Terra в составе 3-й ОШБр Николай Волохов в интервью Radio NV рассказал, что дает возможность украинским войскам наступать под Бахмутом.

В эфире Radio NV Волохов заверил, что оккупанты не бросают позиции под Бахмутом без боя и убегают только в результате хорошо спланированных наступательных действий украинских защитников.

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По словам командира подразделения Terra, пытаясь окружить и захватить Бахмут, оккупанты бросили на выполнение этой задачи «лучшее, что у них было», но сначала ничего не получилось.

«Потом они начали бросать лучшее вперемешку со всяким дерьмом вроде зеков. Эта их тактика известна — запускать на „мясо“ пехоту, чтобы обнаружить наши огневые позиции и утомить нашу пехоту в обороне», — продолжил он.

Сейчас, по мнению Волохова оккупанты «спустили» свое «мясо», а также боеспособные подразделения на штурмовые действия.

«То, что говорит Пригожин, что у них ужасные потери — видимо, он не врет. Похоже, что лучшие кадры закончились и приходится пускать в ход то, что осталось. Поэтому это чувствуется, как будто качество врага снизилось. Собственно, это и дает возможности нам развивать определенные успехи в наступлении и в освобождении украинской земли», — подытожил он.

19 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире телемарафона, что войска РФ пытаются вернуть утраченные километры под Бахмутом, но украинские военные отбивают все атаки.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее посетил бойцов на передовой и заявил, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.

По словам Сырского, продвижение украинских военных на Бахмутском направлении является первым, но частичным успехом наступательных действий во время проведения операции по обороне Бахмута.

Позже заместительybwf министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинским военным удалось освободить примерно 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута.

18 мая в Минобороны Украины заявили, что Силы обороны контролируют юго-западную часть Бахмута, в пригороде продвинулись до 1 км. Также защитники Украины из 3-й штурмовой бригады сообщили о наступательных действиях на западных окраинах Бахмута, которые позволили создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

