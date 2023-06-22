Почему Россия потеряла пять вертолетов Ка-52 за пять дней — военный эксперт 22 июня, 13:46 С поммощью современных вертолетов Ка-52 Россия пытается противостоять украинскому наступлению, но быстро их теряет (Фото:Генеральний штаб ЗСУ via Facebook)

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в эфире Radio NV объяснил, почему Россия потеряла пять вертолетов Ка-52 за пять дней.

В эфире Radio NV Левин сказал, что с помощью этих вертолетов Россия пытается купировать наступление Украины.

«Инициатива всегда в руках наступающего. И поэтому, кстати, они пытаются провести наступательные операции на северных участках фронта, Кременная и т. д. , с этой же целью вертолеты используют, чтобы наносить удары и остановить украинские войска», — сказал военный эксперт.

Он отметил, что, по данным нидерландского сайта разведки на основании открытых источников ORYX, после начала наступления Украины соотношение потерь техники у России и Украины примерно одинаковое, «а иногда даже у оккупантов больше потери, чем у Украины, что выглядит аномалией».

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Левин отметил, что, согласно военной теории, у наступающего должно быть в три раза больше потерь, чем у того, кто обороняется, однако Украина выявляет и уничтожает цели с помощью высокоточного оружия.

«Они (российские войска — ред.) пытаются как раз этот дисбаланс купировать с помощью своего высокотехнологичного оружия. Вертолеты Ка-52 — это как раз то современное высокотехнологичное оружие, которое у них есть. Они держали их как своего рода резерв на случай украинского большого наступления, использовали очень ограниченно», — считает военный эксперт.

16 июня украинские военные сбили ударный российский вертолет Ка-52 Алигатор, 17 июня — еще два, на следующий день — еще один. Пятый Ка-52 был сбит около 23:00 19 июня на Донецком направлении.

Всего, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 22 июня Россия потеряла 307 вертолетов и 314 самолетов.

