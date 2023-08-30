Почему непросто сделать копию Shahed — эксперт по БПЛА 30 августа, 14:47 Остатки беспилотника Shahed-136 в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (Фото:Kyivcity.gov.ua)

Эксперт по БПЛА Павел Кащук в интервью Radio NV объяснил, почему Украине непросто скопировать иранский беспилотник Shahed, чтобы атаковать с его помощью Россию.

«Потому что это непросто и потому что Shahed — это нифига не простенький самолетик за 10 тысяч долларов, как мы когда-то говорили, тогда, когда это было очень нужно и важно немного преуменьшать возможности врага. Потому что в основе Shahed лежит, например, сверхзащищенная система навигационной ориентации в пространстве. Еще много разных „потому что“. Потому что сама технология производства их фюзеляжей — это совсем непростая вещь», — сказал Кащук в эфире Radio NV, отвечая на соответствующий вопрос.

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Эксперт по БПЛА отметил, что «никто не говорит», что Украина еще не производит копии Shahed.

«Вопрос в количествах, вопрос в перспективах, в прогнозах и так далее», — добавил он.

Кащук также объяснил, что навигационная система Shahed — это прежде всего SRP-антенны — «то есть фазированные решетки, антенны, которые могут выявлять помехи, созданные средствами РЭБ и фильтровать их».

По словам эксперта по БПЛА, эта технология не является «чем-то космическим» «и даже ходят слухи, что та самая российская Комета, которая фактически является одним из самых эффективных средств в этой сфере, была разработана когда-то в Харькове», а «потом эта разработка здесь не заинтересовала никого и ушла себе в Россию».

«Сейчас, насколько я знаю, в Украине тоже уже есть несколько разработок уже защищенных антенн», — добавил он.

Ранее представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что, по данным украинской разведки, страна-агрессор Россия планирует до конца 2023 года произвести 1300 дронов-камикадзе Shahed.