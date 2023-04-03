«Импровизированные оборонительные сооружения». Бутусов объяснил, почему украинские военные до сих пор не смогли остановить врага 3 апреля, 17:03 Бронежилет украинского военного лежит на поврежденном танке после миссии на линии фронта в Бахмуте, 3 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV объяснил, почему украинские военные до сих пор не смогли полностью остановить продвижение врага.

«У нас большая проблема — оборонное планирование. Недостатки этой оборонной планировки на каждом участке фронта заметны. Прежде всего, это легко заметить невооруженным глазом — то, что у нас заранее не готовятся эффективные оборонительные сооружения. У нас до сих пор нет планирования и построения стационарных, продуманных, хорошо защищенных оборонных позиций», — заявил Бутусов Radio NV.

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По словам журналиста, кризис вокруг Авдеевки и на других участках фронта связан с тем, что российские военные один за другим выбивают позиции ВСУ.