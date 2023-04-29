Военный эксперт объяснил, чего добивается Россия последними атаками на города, далекие от линии фронта 29 апреля, 09:43 Разрушенный российским ракетным ударом подъезд многоэтажки в Умани, 28 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Военный эксперт и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью Radio NV объяснил, чего добивается Россия последними атаками на города, расположенные далеко от линии фронта.

В эфире Radio NV Селезнев отметил, что во время недавнего удара по Николаеву оккупанты могли пытаться попасть в казарму украинской морской пехоты, но пехотинцев там не было, и это здание сейчас никакого отношения к Силам обороны не имеет.

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Также никакого отношения к украинским военным не имеет и сильно поврежденная российским обстрелом многоэтажка в Умани, добавил он.

«Украинская армия сейчас предстает перед выбором: что делать, куда направлять современные системы противовоздушной обороны? На фронт, чтобы прикрывать украинские Силы обороны, которые будут действовать в рамках контрнаступления, или защищать наши тылы, где находятся женщины, дети, родители? Потому что очевидно, что эта война в частности для того, чтобы обеспечить безопасность, спокойствие жителей мирных регионов нашей страны», — сказал военный эксперт.

Селезнов назвал «правильным замечанием» предположения, что тактика атак россиян по гражданским является террором для того, чтобы повлиять на действия военных.

В ночь на 27 апреля армия РФ атаковала Николаев четырьмя ракетами. В ОК Юг заявили, что они были направлены по сложной траектории. Один человек погиб, 23 получили ранения. По данным Воздушных сил, удар был нанесен ракетами Искандер-К.

Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине.

Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в том числе 11 возле Киева. Также были сбиты два беспилотника.

В Умани одна из ракет разрушила целый подъезд жилой девятиэтажки.

По состоянию на 19:30 28 апреля было известно о 25 погибших в результате этой российской атаки.