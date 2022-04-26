Удары РФ по железнодорожной инфраструктуре: в МВД заявили, что оккупанты изменили стратегию 26 апреля, 12:48 Цей матеріал також доступний українською Россия нанесла удары по железной дороге в центре и на западе Украины (Фото:maryam assar/Unsplash)

Россия начала обстреливать железнодорожную инфраструктуру Украины, так как изменила стратегию и теперь пытается остановить экспорт Украины.

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Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

«Если сначала они стреляли по нефтебазам, пробуя разрушить цепи поставок топлива, то сейчас они поменяли стратегию и стреляют по железнодорожной инфраструктуре, считая, что это позволит им остановить движение товаров, причем в обоих направлениях», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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По словам Денисенко, такие действия оккупантов лишь замедляют работу железной дороги и вызывают задержки, но не останавливают экспорт.

«Поскольку заблокированы порты, весь экспорт — это западная граница. Они считают, что смогут сломать экспорт Украины, а это одно из основных поступлений в бюджет страны. К счастью, пока то, что делает Россия, всего-навсего замедляет работу железной дороги и просто приводит к определенным задержкам», — резюмировал представитель МВД.

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25 апреля Россия нанесла ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры возле Жмеринки и Козятина Винницкой области. В результате атаки погибли пять человек, еще 18 получили ранения.

Ракетным ударам также подверглись Здолбуновский район Ровенской области, Золочевский район Львовской области и Коростень Житомирской области.

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