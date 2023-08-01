«Время — это кровь». Военный обозреватель о последствиях нового удара по Чонгарскому мосту для оккупантов 1 августа, 17:04 Последствия удара по Чонгарскому мосту в ночь на 22 июня 2023 года (Фото:Владимир Сальдо via Telegram)

Военный обозреватель Дэнс Попович в интервью Radio NV рассказал о последствиях нового удара по Чонгарскому мосту для россиян.

Комментируя то, что железнодорожное движение через Чонгарский мост прервалось, Попович в эфире Radio NV напомнил, что для россиян железная дорога — основное средство перемещения большого количества грузов для военных нужд России.

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«От нее они зависят. От основных железнодорожных станций вообще у них фактически работает логистика. И из-за того, что сейчас логистика будет парализована через Чонгарский мост, это означает, что значительное количество грузов военных придется перенаправлять через Армянск. А это огромный крюк, огромный круг. Более чем на 100 километров увеличится плечо логистики для тех частей российской армии, которые сейчас воюют на запорожском направлении», — сказал военный обозреватель.

Он констатировал, что из-за этого на логистические пути оккупантов тратится больше времени, а «время — это кровь».

«Чем больше времени, тем больше вероятность того, что где-то на какой-то пушке, на каком-то дивизионе, на какой-то батарее не хватит боеприпасов. А это значение имеет, с точки зрения российской армии, для обороны так называемого крымского сухопутного коридора», — объяснил Попович.

29 июля Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило успешную воздушную атаку на временно оккупированный российскими захватчиками мост в Чонгаре утром в этот день.

До этого гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что прошлой ночью Силы обороны якобы пытались разрушить железную дорогу между областью и Крымом. Сальдо утверждал, что якобы был нанесен удар 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow, причем якобы «все ракеты сбила ПВО».

Между тем туристы в чатах утверждали, что на блокпосту перед Чонгаром все машины останавливают, заявляя, что Чонгарский мост закрыт, поскольку его «взорвали». О повреждении моста сообщали и местные жители.

5 июля в Генштабе подтвердили, что по Чонгарскому мосту ударили ракетами Storm Shadow.

Оккупанты заявляли об ударе по Чонгарскому мосту на административной границе между Крымом и Херсонской областью в ночь на 22 июня.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов тогда лаконично отреагировал, заявив, что «продолжение следует».