Командир батальона ВСУ объяснил, почему продвижение под Бахмутом медленнее, чем на таврическом направлении

17 июня, 11:15
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Украинские артиллеристы атакуют оккупантов возле Бахмута, 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинские артиллеристы атакуют оккупантов возле Бахмута, 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады, атакующей вражеские силы на бахмутском направлении, Дмитрий Кухарчук в интервью Radio NV объяснил, почему продвижение на нем медленнее, чем на таврическом.

«Дело в том, что продвигаться полноценно нам не дает нехватка зарубежной техники, давайте говорить откровенно», — заявил Кухарчук в эфире Radio NV.

https://www.youtube.com/watch?v=SzlHcdjsAU0

Командир штурмового батальона объяснил, что наступающие сейчас на таврийском направлении бригады долгое время не воевали и «их зарядили всем самым необходимым, лучшей бронированной зарубежной техникой, лучшими системами залпового огня, лучшей артиллерией», поэтому их силы и средства намного лучше.

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«Если же говорить о нас, то на бахмутское направление мы заехали в начале января, все время там велись интенсивные бои. И после того, как „вагнеры“ ушли, интенсивность не спала. Да, нет этих „мясных“ штурмов с их стороны. Но их нет не потому, что они не хотят их устраивать, они могли бы это делать силами Шторм Z. Вопрос в том, что теперь мы продвигаемся вперед, а они занимают оборону. Но продвижение может быть полноценным только тогда, когда есть достаточные силы и средства для этого. Если бы у нашей бригады, например, были Bradley, Paladin, Leopard, можно было бы говорить о более интенсивном наступлении», — сказал он.

Кухарчук добавил, что с теми силами и средствами, которые есть у украинских военных на бахмутском направлении, они хорошо выполняют свою работу — отодвигают врага, разбили 72-ю бригаду РФ, а 57-я бригада врага «не очень хорошо себя чувствует».

Командир штурмового батальона также заявил, что отсутствие у них западной техники не связано с пристрастным отношением.

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«Вероятнее всего, просто те бригады, которые готовились непосредственно к этому процессу, получили лучшее вооружение. Мы же стояли в обороне долгий период времени, чтобы „вагнеры“ не имели возможности продвинуться дальше, и тоже понесли очень большие потери в бронетехнике. Просто нас к этому (к наступлению — ред.) не готовили, но мы, как штурмовая бригада, охотно приняли в этом участие», — объяснил он.

16 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на фоне сопротивления российских оккупантов подразделениям Сил обороны периодически нужно корректировать и уточнять планы по Бахмуту.

По его словам, ситуация в полосе ответственности Восточной группировки войск остается напряженной. Россияне продолжают перемещать отдельные наиболее боеспособные части на бахмутское направление и мощно обстреливать позиции ВСУ, несмотря на наступление украинских войск и потерю захваченных населенных пунктов.

Генерал рассказал, что украинские военные продолжают вести наступательные действия по отдельным направлениям, занимая господствующие высоты, лесополосы, чтобы вытеснить оккупантов с подступов к Бахмуту.

15 июня в Генштабе заявили, что ВСУ вели успешные штурмовые действия на бахмутском направлении.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Контрнаступление Война России против Украины наступление ВСУ радио NV

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