Свитан объяснил, почему россияне решили взорвать Каховскую ГЭС и как они готовились к этому 10 июня, 11:52 NV Премиум Затопленная Новая Каховка, 8 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в интервью Radio NV рассказал, почему россияне решили взорвать Каховскую ГЭС и как они к этому готовились.

«У россиян был выбор между форсированием Днепра украинскими войсками в ближайшее время и уничтожением своих позиций на левом берегу (в результате подрыва Каховской ГЭС и последующего затопления — ред.)», — сказал Свитан в эфире Radio NV.

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Полковник запаса ВСУ объяснил, что сдержать украинские войска, которые были готовы форсировать Днепр в районе Каховки и Херсона, оккупанты не смогли бы, поэтому и решили взорвать дамбу.