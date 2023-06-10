Свитан объяснил, почему россияне решили взорвать Каховскую ГЭС и как они готовились к этому

10 июня, 11:52
NV Премиум
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Затопленная Новая Каховка, 8 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Затопленная Новая Каховка, 8 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в интервью Radio NV рассказал, почему россияне решили взорвать Каховскую ГЭС и как они к этому готовились.

«У россиян был выбор между форсированием Днепра украинскими войсками в ближайшее время и уничтожением своих позиций на левом берегу  (в результате подрыва Каховской ГЭС и последующего затопления — ред.)», — сказал Свитан в эфире Radio NV.

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Полковник запаса ВСУ объяснил, что сдержать украинские войска, которые были готовы форсировать Днепр в районе Каховки и Херсона, оккупанты не смогли бы, поэтому и решили взорвать дамбу.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Херсон Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины Каховская ГЭС радио NV Роман Свитан Подрыв Каховской ГЭС

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