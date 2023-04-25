Почему ВСУ не начинают контрнаступление: военный эксперт назвал основную причину 25 апреля, 15:44 Украинские военные на БМП-2 в Часовом Яру Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Radio NV назвал основную причину, по которой Вооруженные силы Украины не начинают контрнаступление.

«Прежде всего, это погодные условия. Сейчас на Донбассе уже вторую неделю идут дожди, настолько, что там невозможно сейчас не только проехать каким-то грузовиком, а даже гусеничный транспорт вязнет и не может выполнять какие-то логистические задачи», — заявил Жирохов в эфире Radio NV.

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Военный эксперт отметил, что, хотя украинское военное руководство говорит, что оружия и боеприпасов недостаточно, «мы, очевидно, не знаем динамики поставок этой техники, боеприпасов за последний месяц, например, а эта динамика, мне кажется, достаточно и достаточно мощная».

Как пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников, Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае.

Журналисты заявили, что, хотя Украина не делится с американскими официальными лицами деталями своего оперативного плана, операция, скорее всего, будет проходить на юге страны. Среди прочего вдоль береговой линии Украины на Азовском море.

Тем временем Politico пишет, что администрация Байдена опасается последствий «неудачного контрнаступления» и ожидает, что Украина изменит цели на менее амбициозные.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.