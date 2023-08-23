Военный аналитик объяснил, зачем глава СБУ рассказал, как взрывали Крымский мост 23 августа, 15:47 Последствия взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в интервью Radio NV объяснил, зачем глава СБУ Василий Малюк рассказал, как взрывали Крымский мост.

«Когда у вас есть система такая, как в России, где стараются все промолчать, люди смотрят только телевизор, и в Москве не включают сирены, они не знают, вдруг в Москве что-то летает. Они же поэтому не используют там ПВО, чтобы люди не знали, что постоянно в Москву что-то прилетает. Они РЭБом пытаются [обезвредить дроны]. Так вот: в таких ситуациях иногда вам нужно озвучить, что вы делаете, где, чтобы это разлетелось по СМИ и это цитировали, в том числе опровергали», — сказал Левин в эфире Radio NV, комментируя рассказ Малюка о подрывах Крымского моста и заявление ГУР Минобороны о подрыве пяти российских самолетов за три дня на аэродромах Шайковка и Сольцы.

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Военный аналитик назвал такие заявления грамотными и правильными.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал подробности о том, как его ведомство дважды взорвало Крымский мост для № 3 ежемесячного журнала NV за август 2023 года.

По его словам, в первый раз — во время подрыва 8 октября 2022 года — взрывчатку спрятали в рулонах с полиэтиленовой пленкой. Второй раз — в ночь на 17 июля 2023 года — применили новейшие морские дроны Морской малыш.

21 августа источник NV в ГУР Минобороны сообщил, что по российским бомбардировщикам на аэродромах Шайковка и Сольцы ударили тайные группы, деятельность которых контролирует ГУР.