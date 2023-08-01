Почти на треть. С начала большой войны рождаемость в Украине резко сократилась 1 августа, 12:42 За полгода в 2023 году в Украине родилось 96755 детей (Фото:RitaE / pixabay.com)

За полгода в 2023 году в Украине родилось 96755 детей, из них 47129 девочек и 49626 мальчиков. Это на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда родилось 135079 детей.

Об этом сообщает порта Опендатабот.

Отмечается, что нынешняя рождаемость меньше, чем в прошлом году.

С 2013 года показатель рождаемости в Украине падает примерно на 7% в год. Полномасштабное российское вторжение привело к крупнейшему кризису рождаемости украинцев за время независимости.

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Предыдущее резкое падение рождаемости в 12% за год также было связано с войной и произошло в 2015 году.

С 2010 по 2012 год рождаемость в Украине выросла с более 497тысяч младенцев в год до более 520 тысяч младенцев в год. После этого рождаемость падала. В 2021 году родилось более 277 тысяч младенцев, а в 2022 — только более 209 тысяч.

В 2023 году в среднем в месяц рождается 16,1 тысячи детей. До полномасштабного вторжения России среднее количество новорожденных в месяц колебалось от 21 до 23 тысяч.

Мальчиков рождается больше, чем девочек. В 2023 году родилось 47129 девочек и 49626 мальчиков.

До начала полномасштабной войны пик рождаемости приходился на июль, однако в 2022 и 2023 годах пик рождаемости пришелся на март.

В начале 2023 года академик НАН Украины и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова прогнозировала, что население Украины в 2030 году будет оставаться одним из старейших в Европе и составит при мягком варианте примерно 35 млн человек, при жестком — 30 млн.