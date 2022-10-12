Войска РФ выпустили по Никополю более 100 снарядов: повреждены десятки многоэтажек, среди раненых — ребенок 12 октября, 09:04 Ночью Никополь обстреляли зажигательными боеприпасами (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на среду, 12 октября, войска РФ выпустили по Никополю Днепропетровской области более 100 снарядов, район накрывали из Градов и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«На мирный Никополь выпустили более ста снарядов. Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые», — отметил он.

Видео дня

Резниченко добавил, что в результате атак российских оккупантов в Никополе повреждены более трех десятков многоэтажек и частных домов, газопровода и линии электропередач. Повреждены два предприятия, два садика, школа, магазины и офис благотворительной организации.

В Марганецкой и Мировской громадах обошлось без пострадавших. Масштабы разрушений уточняются.

Ночь 12 октября глава Никопольского районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские войска обстреляли Никополь, применив зажигательные боеприпасы.