Оккупанты выпустили по Николаеву до 12 ракет: мэр показал последствия — видео

1 июля, 15:53
В результате ракетной атаки в Николаеве разрушено частное предприятие (Фото:Скриншот видео Сєнкевич Online/Telegram)

В результате ракетной атаки в Николаеве разрушено частное предприятие (Фото:Скриншот видео Сєнкевич Online/Telegram)

В пятницу, 1 июля, войска РФ выпустили по Николаеву до 12 ракет, часть из них сбила ПВО.

Глава Николаевской областной военной администрации в своем Telegram сообщил, что по городу прилетело 12 российских ракет. Жертв в результате атаки нет.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, было выпущено около десяти ракет.

Видео дня

Он отметил, что оккупанты попали в частные предприятия. Одно из них получило серьезные разрушения, другие имеют незначительные повреждения.

Сенкевич также показал видео последствий атаки.

Он добавил, что за минувшие сутки российские войска обстреляли из РСЗО удаленный район города, в результате чего было повреждено 18 частных домов.

https://www.youtube.com/embed/m5JM-1QEETU
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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