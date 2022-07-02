Утром оккупанты выпустили по Николаеву десять ракет типа Оникс — ОК Юг

2 июля, 16:39
Жилой дом в Николаеве, поврежденный российской ракетой 29 июня (Фото:ГСЧС)

Жилой дом в Николаеве, поврежденный российской ракетой 29 июня (Фото:ГСЧС)

Рано утром в субботу, 2 июля, войска РФ нанесли ракетные удары по Николаеву.

Как сообщили в пресс-службе Оперативного командования Юг в Facebook, оккупанты атаковали город десятью ракетами типа Оникс, их выпустили из ракетного комплекса Бастион, размещенного в оккупированной Херсонской области.

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«Атакованы объекты портовой и другой производственной инфраструктуры города, а также зафиксировано попадание в сельскохозяйственные угодья в пригороде», — отметили там.

Информация о масштабах повреждений и наличии пострадавших уточняется.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/580084696863289/

Около 05:00 2 июля мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о мощных взрывах в областном центре.

Высокоточные ракеты РФ были хай-теком 50 лет тому назад – Алексей Мельник, Центр Разумкова

https://www.youtube.com/embed/qXT44lFlac0

Накануне по городу оккупанты выпустили до 12 ракет, обошлось без жертв.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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