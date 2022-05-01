Унижают и удерживают в нечеловеческих условиях. Украинцы возвращаются из российского плена с ампутациями и сепсисом — Денисова

1 мая, 15:42
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова (Фото:Людмила Денісова via Facebook)

Украинский омбудсмен Людмила Денисова (Фото:Людмила Денісова via Facebook)

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала об унижениях и нечеловеческих условиях содержания украинских граждан, захваченных в плен Россией.

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В своем Facebook уполномоченная по правам человека заявила, что среди украинцев, которые были освобождены из плена в рамках обмена, есть тяжело раненые, люди с сепсисом и ампутированными конечностями.

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Российские оккупанты наливали в ботинки украинских пленных воду и заставляли лежать лицом на земле на морозе по три-четыре дня. Мужчин с обмороженными конечностями и завязанными глазами отправляли в российские лагеря, потом — в СИЗО № 1 в российском Курске, где им не оказывали медицинскую помощь.

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«Украинцев одевали в форму пленных, подстригли волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и исполнять их для своих надзирателей. Допросы проходили два-три раза в день, после чего мужчин жестоко избивали, а затем заставляли подписать документы о том, что с ними хорошо обращались», — сообщила Денисова.

Оккупанты решили обменять тяжелобольных, людей с ампутированными от обморожения конечностями и пальцами ног. Из-за отсутствия скорых россияне везли раненых украинцев по пять часов на грузовых железнодорожных платформах, потом положили их на шоссе на носилках и дали забрать украинским солдатам.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/531733271641283

Омбудсмен подчеркнула, что захват в плен мирных граждан является нарушением норм международного гуманитарного права, в частности, ст. 34 Женевской конвенции. Она призвала Комиссию ООН по расследованию прав человека во время вторжения России в Украину обратить внимание на нарушения прав пленных украинцев.

30 апреля Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Украинская сторона вернула домой 14 людей: семь военных и семь гражданских.

Что делают с украинцами в фильтрационных лагерях? – Людмила Денисова, омбудсмен

https://www.youtube.com/embed/rwTIN5TWzvA
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Пытки Военное преступление Обмен пленными Военнопленные Военные преступления РФ Людмила Денисова Война России против Украины

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