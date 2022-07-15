Должен рассмотреть Зеленский. Петиция о запрете вручения повесток на улице и блокпостах собрала необходимые 25 тысяч подписей
Зеленского просят отменить вручение повесток на блокпостах и в других общественных местах (Фото:МО)
Петиция о запрете вручения повесток на улице, блокпостах и в других общественных местах, собрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.
Петиция была зарегистрирована 29 июня и чуть больше чем за две недели она собрала необходимое количество подписей украинцев.
Автор документа Игорь Негозя просит рассмотреть возможность запретить на законодательном уровне выдавать повестки на блокпостах, АЗС, улице
«Сейчас много желающих людей, которые морализованы, имеют боевой опыт, но не могут поступить на службу, потому что многие набрали людей именно на улицах, не имеющих опыта и/или достаточного желания воевать, что делает оборонный потенциал меньше. Пользуясь отсутствием информации об очередности, сейчас встречаются нарушения в процессах выдачи повесток, когда они были без фамилий подписаны с печатями и заполнены уже на месте», — говорится в описании к петиции.
Автор также просить набирать в резерв в первую очередь тех, кто хочет воевать. Также есть требование о запрете выдачи повесток во всех местах, за исключением военкоматов.
Как альтернативу, авто петиции просит обнародовать и обновлять состояние волн мобилизации, чтобы люди, не подходящие под нынешнюю волну, могли отстаивать свои права во время перемещения по территории Украины в случаях, когда их хотят незаконно или с нарушениями призвать на службу.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, мужчинам вручают повестки в военкомат.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что вручение повесток на улице абсолютно законно.
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