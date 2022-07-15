Должен рассмотреть Зеленский. Петиция о запрете вручения повесток на улице и блокпостах собрала необходимые 25 тысяч подписей 15 июля, 11:58 Зеленского просят отменить вручение повесток на блокпостах и в других общественных местах (Фото:МО)

Петиция о запрете вручения повесток на улице, блокпостах и в других общественных местах, собрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Петиция была зарегистрирована 29 июня и чуть больше чем за две недели она собрала необходимое количество подписей украинцев.

Автор документа Игорь Негозя просит рассмотреть возможность запретить на законодательном уровне выдавать повестки на блокпостах, АЗС, улице и т. д.

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«Сейчас много желающих людей, которые морализованы, имеют боевой опыт, но не могут поступить на службу, потому что многие набрали людей именно на улицах, не имеющих опыта и/или достаточного желания воевать, что делает оборонный потенциал меньше. Пользуясь отсутствием информации об очередности, сейчас встречаются нарушения в процессах выдачи повесток, когда они были без фамилий подписаны с печатями и заполнены уже на месте», — говорится в описании к петиции.

Автор также просить набирать в резерв в первую очередь тех, кто хочет воевать. Также есть требование о запрете выдачи повесток во всех местах, за исключением военкоматов.

Как альтернативу, авто петиции просит обнародовать и обновлять состояние волн мобилизации, чтобы люди, не подходящие под нынешнюю волну, могли отстаивать свои права во время перемещения по территории Украины в случаях, когда их хотят незаконно или с нарушениями призвать на службу.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, мужчинам вручают повестки в военкомат.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что вручение повесток на улице абсолютно законно.

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