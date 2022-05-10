В Канаду прибыл первый чартерный самолет с украинскими беженцами
В Канаду прибыли 166 украинских беженцев, среди них 55 детей (Фото:Andrew Furey/Twitter)
9 мая в Канаду прибыл первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину чартерный самолет с украинскими беженцами.
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Премьер-министр канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Эндрю Фьюри поприветствовал украинцев.
Как сообщает CBC News, первый зафрахтованный правительством чартерный рейс с украинскими беженцами приземлился в международном аэропорту Сент-Джонс около 19:00 по местному времени. Рейс вылетел из польского города Катовице.
На борту находились 166 беженцев, из них — 55 детей.
Некоторые из тех, кто летел этим рейсом, уже нашли работу и приступили к своим новым обязанностям.
Украинцам помогают с получением виз и необходимым документам.
Это первый зафрахтованный правительством Канады самолет. В то же время, с начала войны в Украине в страну уже прибыли тысячи беженцев. С середины марта федеральное правительство одобрило более 90 000 заявлений на получение временной визы.
Нападение России вынудило миллионы украинцев покинуть свои дома. С начала российского вторжения Украину покинули более 5,6 миллиона человек, более 7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами.
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