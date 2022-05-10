В Канаду прибыл первый чартерный самолет с украинскими беженцами

10 мая, 09:23
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В Канаду прибыли 166 украинских беженцев, среди них 55 детей (Фото:Andrew Furey/Twitter)

В Канаду прибыли 166 украинских беженцев, среди них 55 детей (Фото:Andrew Furey/Twitter)

9 мая в Канаду прибыл первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину чартерный самолет с украинскими беженцами.

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Премьер-министр канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Эндрю Фьюри поприветствовал украинцев.

Как сообщает CBC News, первый зафрахтованный правительством чартерный рейс с украинскими беженцами приземлился в международном аэропорту Сент-Джонс около 19:00 по местному времени. Рейс вылетел из польского города Катовице.

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На борту находились 166 беженцев, из них — 55 детей.

https://twitter.com/FureyAndrew/status/1523776271687512064

Некоторые из тех, кто летел этим рейсом, уже нашли работу и приступили к своим новым обязанностям.

Украинцам помогают с получением виз и необходимым документам.

Это первый зафрахтованный правительством Канады самолет. В то же время, с начала войны в Украине в страну уже прибыли тысячи беженцев. С середины марта федеральное правительство одобрило более 90 000 заявлений на получение временной визы.

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Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Беженцы Канада Война России против Украины

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