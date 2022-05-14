«РФ готовится к обороне рубежей». Наступила третья фаза войны — МВД 14 мая, 00:43 Цей матеріал також доступний українською Российская техника, уничтоженная при попытке переправиться через Северский Донец (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине и готовится к долгосрочному сражению.

Война России против Украины — главные события 13 мая

В эфире всеукраинского телемарафона Андрусив отметил, что первой фазой была попытка захватить Украину «за пару дней», второй — провести большое окружение Сил обороны Украины на востоке.



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«Одно окружение [они планировали] очень большое, хотели отрезать аж от Павлограда, второе окружение планировали так, чтобы вместе с Краматорском и Славянском, а теперь им осталось крайне маленькое окружение — фактически Северодонецка и Лисичанска, но и этого они сделать не могут… Сейчас наступила третья фаза — когда они начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились. Это указывает на то, что они решили превратить войну в очень долгую… Они рассчитывают, что кризисы, которые вызывает война, посадят Запад за стол переговоров с ними, и Запад попробует нас на что-то обменять», — сказал он.

13 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцев ожидают чрезвычайно сложные недели полномасштабного вторжения РФ, а Украина входит в долгосрочную фазу войны.

До этого заместительница министра обороны Анна Маляр сказала, что Украина выиграла первую фазу войны, развязанной Россией: оккупанты не достигли ни одной из поставленных целей и понесли тяжелые потери.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия потеряла уже 26 900 человек личного состава, 1205 танков, 200 самолетов, 162 вертолета, 405 беспилотников, 13 кораблей и катеров и не только.

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