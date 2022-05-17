Поставки вооружения в Украину: в Минобороны заявили, что переломный момент уже наступил

17 мая, 16:57
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Анна Маляр, заместительница министра обороны (Фото:Министерство обороны Украины)

Анна Маляр, заместительница министра обороны (Фото:Министерство обороны Украины)

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что через несколько месяцев помощь иностранных партнеров Украине сможет обеспечить «паритетную возможность» ответа на российские угрозы.

Война России против Украины — главные события 17 мая

«На сегодня переломный момент произошел, и вы все видите, что после встречи в Рамштайне, где присутствовали более 40 глав оборонных ведомств, помощь Украине теперь действительно коллективная. Через несколько месяцев она сможет обеспечить паритетную возможность Украины отвечать тем угрозам, которые есть, потому что у России, безусловно, сейчас есть преимущество и по вооружению, и по личному составу», — рассказала Маляр во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ.

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Замминистра подтвердила, что помощь Запада уже используется в боях.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. После встречи глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что консультативная группа будет встречаться каждый месяц для обсуждения оборонных нужд Украины.

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Также 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

13 мая Алексей Резников заявил, что украинцев ожидают чрезвычайно сложные недели полномасштабного вторжения РФ, а Украина входит в долгосрочную фазу войны. До этого Анна Маляр подчеркивала, что Украина выиграла первую фазу войны, развязанной Россией: оккупанты не достигли ни одной из поставленных целей и понесли тяжелые потери.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Министерство обороны Украины Военная помощь Поставки оружия Поддержка Украины Война России против Украины Анна Маляр

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