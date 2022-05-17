Полномасштабная война в Украине переходит в затяжную фазу — Резников 17 мая, 22:37 Цей матеріал також доступний українською Разминирование в районе Бородянки Киевской области после ее освобождения от российских оккупантов, 16 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что полномасштабная война России против Украины переходит в затяжную фазу, а российские оккупанты, по многим признакам, готовятся долгосрочным военным действиям.

Война России против Украины — главные события 17 мая

В Facebook Резникова опубликован текст его обращения к Совету иностранных дел ЕС на уровне министров обороны и генсекретарю НАТО.



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«Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне… С каждым днем увеличивается потребность в ресурсах для восстановления. Затягивание войны влечет за собой риск глобального продовольственного кризиса, а также очередного миграционного кризиса. Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайшие сроки. Не дать России затянуть конфликт», — сказал министр.

Он подчеркнул, что, несмотря на огромные потери России — по меньшей мере 17 полностью уничтоженных БТГр — враг до сих пор значительно превосходит Украину по количеству тяжелого оружия: авиации, а также бронетехники, РСЗО и артиллерии.

Резников также напомнил, что такие же зверства россиян, как в Буче, происходят сейчас везде, где стоят российские войска, а каждый день войны приносит жертвы среди украинских военных и огромные страдания среди гражданского населения.

"…Мы очень заинтересованы получать международную помощь, покупать оружие максимально быстро и в нужных количествах. Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях (MLRS, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты). Мы стремимся сохранить жизнь наших людей", — добавил он.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 27 900 человек личного состава, 1235 танков, 201 самолет, 167 вертолетов, 436 беспилотников, 13 кораблей и катеров и не только.

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