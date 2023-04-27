Павел Лебедь в начале войны заявлял братии Лавры, что она закончится через три-четыре дня — Евстратий Зоря

27 апреля, 17:38
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Павел Лебедь в суде, 1 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Павел Лебедь в суде, 1 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Митрополит Белоцерковский Православной церкви Украины Евстратий Зоря в интервью Radio NV рассказал, что наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь в начале полномасштабной войны России против Украины заявлял братии, что она закончится через три-четыре дня.

«Я знаю от свидетелей, я знаю от достоверных источников, что, например, тот самый митрополит Павел Лебедь, который сейчас в своем шикарном имении сидит под домашним арестом, в день большого путинского нападения 24 февраля прошлого года братии Лавры сказал, что никто никуда не расходится, все оставайтесь на месте, через три-четыре дня это закончится. Это были его слова», — заявил Евстратий Заря в эфире Radio NV.

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https://www.youtube.com/watch?v=VO1a9JuI68w

По его словам, таких сроков окончания боевых действий ожидали представители Московского патриархата в Украине.

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«Так их информировали их кураторы, так их информировали те люди, которые были звеном связным между украинским политикумом и российскими властями вроде Медведчука», — сказал митрополит ПЦУ.

1 апреля Служба безопасности Украины вручила подозрение Павлу Лебедю по двум статьям:

  • разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК)
  • оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

В тот же день в его доме провели обыски. Шевченковский райсуд назначил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней с ношением электронного браслета. В то же время, суд отклонил ходатайство прокуратуры о запрете Павлу использовать соцсети для общения с верующими.

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Среди доказательств для его обвинений — перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована.

Согласно решению суда, Лебедь находится под домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Митрополит жаловался, что этот дом якобы непригоден для проживания. Во время заседания суда он также заявлял, что это «политическое дело» и он якобы никогда не был на стороне агрессии.

Подозрение митрополиту Павлу объявили на фоне происходящего вокруг Киево-Печерской лавры: представители УПЦ Московского патриархата должны освободить святыню после расторжения государственным заповедником договора об аренде.

В последние недели на территории Лавры работает комиссия Министерства культуры и информполитики по передаче госимущества, которая выявляет многочисленные нарушения в памятниках национального и местного значения.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Евстратий (Зоря) Война в Украине Российско-украинская война Владыка Павел Война России против Украины радио NV Павел Лебедь

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