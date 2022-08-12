В захваченном Старобельске подорвали автомобиль с местным коллаборантом — Гайдай 12 августа, 10:59 После подрыва авто коллаборант находится в больнице (Фото:Серей Гайдай/Telegram)

В захваченном Старобельске Луганской области подорвали автомобиль с местным коллаборантом.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«В оккупированном Старобельске „добрые люди“ взорвали автомобиль с местным коллаборантом — „начальником МРЭО“. Он в больнице», — отметил глава ОВА.

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Он добавил, что после подрыва оккупанты начали бегать и суетиться.

«Наверное, орки сегодня по традиции начнут поисковые операции партизан, не найдут, скажут, что коллаборант курил за рулем… Не будет вам покоя на нашей земле!» — резюмировал Гайдай.

Ранее Гайдай сообщал, что в Луганской области начали работать партизаны, которые уничтожают объекты инфраструктуры, чем помогают замедлить продвижение оккупационной армии РФ.

4 августа в оккупированном Беловодске Луганской области партизаны расстреляли автомобиль с так называемыми «местными властями».





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