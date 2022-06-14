111-й день войны — главное. Зеленский ответил на упрек Байдена, ВСУ продвинулись к Херсону, над четыремя областями сбиты российские ракеты 14 июня, 20:51 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие на САУ M109 в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вторник, 14 июня — 111-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Зеленский ответил на упрек Байдена

Президент Владимир Зеленский напомнил, что неоднократно просил Запад о превентивных санкциях против России, чтобы предотвратить ее широкомасштабное наступление, однако эти просьбы были проигнорированы.

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Так украинский лидер прокомментировал упреки со стороны некоторых западных лидеров, в том числе президента США Джо Байдена, по поводу его недоверия к разведданным, свидетельствовавшим о подготовке РФ к войне

Ранее Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» о готовящемся вторжении России.

Украинские военные продвинулись в сторону Херсона

В течение последних двух недель украинские военные добились тактических успехов в рамках контрнаступательных действиях на юге и еще больше продвинулись в сторону Херсона, сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

По его словам, бои идут между Таврическим и Томиной Балкой, это 20 километров до Херсона.

Тем временем в социальных сетях распространяется видео, на котором человек в форме ВСУ с закрытым балаклавой лицом и автоматом в руках утверждает, что находится в 10 километрах от Херсона.

Над четырьмя областями сбиты российские ракеты



Львовская область: обломки упали на кирпичный завод, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Тернопольская область: по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Хмельницкая область: обломки упали в поле, повреждений построек нет.

Ивано-Франковская область: информации о пострадавших и разрушениях нет.

Командование Воздушных Сил сообщило, что за час были сбиты три крылатые ракеты (вероятно, Калибры), выпущенные из акватории Черного моря. Одну уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса в районе ответственности Командования Центр, еще две — из зенитных комплексов в районе ответственности Командования Запад.

В бою погиб киевский активист Роман Ратушный

Председатель общественной организации Защитим Протасов яр и разведчик 93-й отдельной механизированной бригады Холодный яр Роман Ратушный погиб в бою под Изюмом Харьковской. Это случилось еще 9 июня.

Его отец рассказал, что Роман получил смертельное ранение во время боя в тылу российских оккупантов.

Украина вернула тела еще 64 погибших защитников Азовстали



Операция проводилась при сотрудничестве министерства реинтеграции, а также Главного управления разведки Минобороны, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел погибших украинских бойцов продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Ранее сообщалось, что уже удалось вернуть тела 210 украинских военных, большинство из них обороняли Азовсталь.

Еврокомиссия примет решение по поводу статуса кандидата для Украины 17 июня

В Еврокомиссии официально опровергли информацию СМИ о том, что решение уже принято. Были лишь проведены дебаты, на которых члены коллегии ЕК могут выразить свое мнение.

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