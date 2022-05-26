Более 80% украинцев на захваченных оккупантами территориях негативно относятся к РФ — опрос КМИС 26 мая, 12:24 Цей матеріал також доступний українською Украинцы выходили на массовые митинги против захвата населенных пунктов РФ (Фото:Кадр видео Pravda Gerashenko/Telegram)

82% украинцев, которые проживают на территориях страны, захваченных российскими оккупантами после 24 февраля, отрицательно относятся к РФ.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Только 6% продолжают положительно относиться к России.

Видео дня

Опрос проводился с 13 по 18 мая. Было опрошено 2000 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 мая — 92-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.