От польского Фонда Шептицкого. Освобожденные из плена украинки в августе 2023 года смогут получить 90 тысяч гривен 1 августа, 11:21 Три украинки, которые вернулись из российского плена в октябре 2022 года (Фото:Офіс президента via Facebook)

В августе 2023 года освобожденные из плена украинские женщины могут получить единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч злотых (примерно 90 тысяч гривен) от польского Фонда Шептицкого в рамках реализации программы поддержки украинских женщин, освобожденных из российского плена.



Подать заявку на помощь можно, заполнив электронную форму по ссылке — eu-submit.jotform.com/230891603400346.

Заявки на получение финансовой помощи принимаются до 30 августа 2023 года включительно или до завершения финансирования данной программы.

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Также для освобожденных из плена украинок есть возможность за счет фонда осуществить отдыхо-реабилитационную поездку в Польшу.

В конце июня Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщало, что страна-агрессор Россия удерживает в плену 126 украинских женщин, большинство из которых являются гражданскими лицами. 23 из пленных женщин имеют детей.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий также сообщало, что в мае направило 20,1 млн грн гражданам, освобожденным из российского плена. Денежную помощь по 100 тыс. грн от государства получил еще 201 человек.

