Экс-командир роты батальона Айдар назвал город, битва за который может стать решающей для наступления ВСУ 30 августа, 14:19 Украинские военные на танке возле села Работино Запорожской области, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV назвал город, битва за который станет решающей для наступления Вооруженных сил Украины.

«Сейчас, я бы сказал, началась решающая фаза этой нашей летней большой наступательной кампании. Сейчас уже началась. Бои у Вербового, бои у Новоселовки. Эти все бои — это уже начало большой битвы за Токмак. Нас ждет впереди большая очень битва за Токмак. И она может стать вообще решающей для этой летней наступательной кампании», — заявил Дикий в эфире Radio NV.

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Экс-командир роты батальона Айдар объяснил, что, если украинским военным удастся освободить Токмак, оккупантам «будет крайне сложно защитить дальше Бердянск и Мелитополь».

«Я бы даже осторожно сказал, что вряд ли это будет возможно. Вот если мы уже берем Токмак, тогда следует ожидать именно обвал фронта», — сказал он.

29 августа мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на сообщения местных жителей заявил, что на фоне наступления Сил обороны на юге оккупационные «власти» Токмака Запорожской области перевозят в другой город.

По его словам, почти регулярные взрывы и освобождение населенных пунктов на Мелитопольском направлении «превращают пока оккупированный Токмак из прифронтового города во вполне фронтовой».

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретуватого и имели успех под Вербовым.

Работино лежит на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От села до города около 20 км, а дальше — Мелитополь.