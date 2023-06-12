«Сначала надо дойти до Волновахи». Эксперт Defence Express оценил возможность того, что вектором развития атаки ВСУ станет Мариуполь 12 июня, 17:00 Разрушенный многоквартирный дом в Мариуполе, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV оценил возможность того, что вектором развития атаки Вооруженных сил Украины станет Мариуполь.

«Мариуполь исключать не стоит, потому что хотя бы туда прилетало что-то высокоточное дальнобойное Вооруженных сил Украины. И билось по объектам военной логистики. Но для начала, если брать угледарское направление, там прежде всего нужно дойти до Волновахи», — сказал Киричевский в ответ на соответствующий вопрос Radio NV.

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По словам эксперта Defence Express освобождение Волновахи было бы достаточно значительным промежуточным стратегическим успехом, «хотя бы потому, что говорить об освобождении Мариуполя нет логики раньше, чем не произойдет освобождение в Волновахе».

По состоянию на 12 июня ВСУ ведут контрнаступательные действия и контратаки как минимум на трех направлениях: это фланги Бахмутского участка фронта, запад Запорожской области и запад Донецкой области на границе с Запорожьем.

Больше всего сообщений поступает о продвижении украинских военных южнее населенного пункта Великая Новоселка — это поселок городского типа в Волновахском районе на западе Донецкой области, недалеко от административной границы с Запорожской.

Именно на этом направлении ВСУ освободили по меньшей мере несколько сел, в частности известно о контроле украинских сил над такими населенными пунктами:

Новодаровка, Запорожская область — село на границе с Донецкой областью еще 4 июня освободили военные Запорожской 110-й отдельной бригады ТРО, подтверждение было обнародовано 12 июня;



Сторожевое — в освобождении участвовали военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского ( сообщение об освобождении от 12 июня);

сообщение об освобождении от 12 июня); Макаровка ( 11 июня);

11 июня); Благодатное — в его освобождении участвовали подразделения 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша ( 11 июня)

11 июня) Нескучное — в освобождении села участвовали бойцы 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ ( 10 июня).