«Оснований для оптимизма нет». Вся линия фронта держится благодаря тому, что везде идут очень тяжелые бои — Бутусов 31 июля, 16:12 Раненому украинскому военному оказывают помощь в стабилизационном центре в Запорожской области, 26 июля 2023 года (Фото:REUTERS)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV заявил, что сейчас нет оснований для оптимизма, а вся линия фронта держится благодаря тяжелым боям.

Отвечая на вопрос об «оптимистических реляциях» в медиа относительно ситуации на Запорожском направлении, Бутусов заявил в эфире Radio NV:

«Я, честно говоря, не слежу за такими оптимистическими реляциями, не могу вам сказать. Никаких оснований для оптимизма нет. Вся линия фронта держится благодаря тому, что везде идут очень тяжелые бои. И каждый день мы несем очень значительные потери. Да, враг тоже несет значительные потери, но нас должны беспокоить прежде всего собственные проблемы».

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По словам журналиста, основной вызов для украинской армии по всему фронту — не терять людей «просто так, по глупости, из-за плохой организации, из-за плохого управления».

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции к северо-востоку от села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех у Старомайорского. Продолжаются бои.