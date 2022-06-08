Первая технику по ленд-лизу из США поступит к началу июля — Арестович

8 июня, 05:23
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Джо Байден подписывает закон о ленд-лизе для Украины (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден подписывает закон о ленд-лизе для Украины (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что первые поставки оружия по программе ленд-лиз из США можно ожидать через две-три недели.

Он отметил, что оружие по этой программе будут доставлять в больших масштабах на кораблях.

«Вы должны понимать, что они долго грузятся в Америке, недели две, потом дней 10−12 плывут через Атлантику, потом приплывают в Европу, потом разгружаются. Вы должны понимать, что это занимает время, минимум месяц», — заявил Арестович.

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19 мая Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере $40 млрд. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против.

Так, $23,75 млрд предусмотрено на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по усилению европейской безопасности.

Еще $9 млрд пойдут на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине.

Также $6,58 млрд предусмотрено на дополнительную гуманитарную помощь для решения проблемы продовольственной безопасности на глобальном уровне, а также предоставление помощи людям, пострадавшим от российской агрессии против Украины.

9 мая президент США Джо Байден также подписал закон о ленд-лизе для Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=rUIqSOq7EIw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Поставки оружия Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

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