Один из наиболее пострадавших регионов. ООН доставила гуманитарную помощь в Сумы 19 марта, 01:49 Цей матеріал також доступний українською Гуманитарную помощь доставили 18 марта (Фото:ukraine.un.org)

ООН и партнеры организации в Украине 18 марта доставили первую колонну срочной гуманитарной помощи в Сумы, один из наиболее пострадавших от войны регионов страны.

Об этом сообщается на сайте ООН.

«Мы надеемся, что это первая из многих поставок людям, оказавшимся в ловушке из-за боевых действий», — отметили в ООН.

В Сумы доставили предметы первой необходимости, в том числе медикаменты, воду в бутылках, готовые к употреблению блюда и консервы, которые помогут примерно 35 тыс. человек. Также в регион доставили оборудование для ремонта водопроводных сетей.

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19 марта — 24-й день полномасштабной войны России против Украины. РФ не прекращает обстрелы мирных жителей, а переговоры о прекращении боевых действий пока не имеют существенных результатов.

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